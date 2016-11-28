За выходные в ДТП в Азербайджане погибли двое, ранено 11 человек

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество ДТП, произошедших в Азербайджане в выходные дни.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, 26-27 ноября на территории республики зарегистрировано 5 аварий, в результате которых погибли 2, ранено 11 человек.

Кроме того, вчера сотрудниками Дорожно-патрульной службы Главного управления государственной дорожной полиции за совершение административных правонарушений были оштрафованы 4 745 водителей. 52 из них находились за рулем в нетрезвом состоянии, а 1 человек был оштрафован за автохулигантство.