За прошедшие два дня в Азербайджане произошло 8 ДТП, 3 погибли, 11 получили ранения

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие два дня в Азербайджане произошло 8 ДТП, в результате которых трое погибли, еще 11 получили ранения

Как сообщает Report, органами внутренних дел Азербайджана за два минувших дня было зарегистрировано 196 преступлений, 42 из которых были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 3 ранее не завершенных дела. 21 из находившихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 18 фактов, связанных с оборотом наркотических средств, 1 факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 56 лиц, подозреваемых в совершении преступлений.