В Грузии за незаконный ввоз золота из Турции задержан гражданин Азербайджана

На таможенно-пропускном пункте "Сарпи" на грузино-турецкой границе задержан гражданин Азербайджана.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в Службе доходов министерства финансов Грузии.

При личном досмотре гражданина Р.Б. и обыске управляемого им автомобиля были обнаружены незадекларированные золотые украшения общим весом 259,24 грамм. Общая стоимость драгоценностей составила 16,749.45 лари (6 205 долларов).

Материалы по факту были представлены Следственной службе министерства финансов.