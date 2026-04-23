За что в Азербайджане можно получить пожизненное — объясняет судья

В Азербайджане преступления классифицируются по четырем категориям в зависимости от степени общественной опасности и характера деяния.

Как сообщает Report, об этом заявил судья Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Нахид Мирзаев.

По его словам, преступления делятся на не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. Умышленное убийство относится к категории особо тяжких преступлений, и за такие деяния предусмотрены достаточно строгие наказания, отметил судья.

Он подчеркнул, что в случаях умышленного убийства применяется исключительно наказание в виде лишения свободы. Так, за простое убийство предусмотрено наказание сроком от 9 до 14 лет. Если преступление совершено из корыстных побуждений или хулиганских мотивов, срок может составить от 14 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Мирзаев добавил, что законодательство предусматривает более гуманный подход в отношении несовершеннолетних. В частности, лица в возрасте от 14 до 18 лет, совершившие умышленное убийство, независимо от тяжести преступления, могут быть приговорены максимум к 10 годам лишения свободы.

Судья также отметил, что пожизненное лишение свободы не применяется к отдельным категориям лиц - несовершеннолетним, женщинам, а также лицам, достигшим 65-летнего возраста до вынесения приговора.

Отмечается, что осужденные за умышленное убийство отбывают наказание в учреждениях строгого режима. При наличии рецидива наказание может исполняться в учреждениях особого режима, тогда как при пожизненном лишении свободы осужденные содержатся в тюрьмах.