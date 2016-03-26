Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ ОАО Yunayted Kredit Bank подал апелляционную жалобу на решение суда по иску Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 29 марта. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Сарвата Гусейнова.

Отметим, что Центробанк подал в суд на ОАО Yunayted Kredit Bank. ЦБА выдвинул требование о начале процедуры банкротства. 1-й Бакинский административно-экономический суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, Yunayted Kredit Bank подал апелляционную жалобу.

Напомним, что 25 января этого года решением Правления ЦБА была ликвидирована лицензия ОАО Yunayted Kredit Bank. В банк назначен временный администратор.