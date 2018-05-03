Ясамальский райсуд вынес решение по делу Эльдара Махмудова

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Ясамальском районном суде продолжился суд по иску признанного потерпевшим по "Делу МНБ" Матлаба Мустафаева против бывшего министра нацбезопасности Эльдара Махмудова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сардара Мехралиева было объявлено, что ответчик Э.Махмудов и представитель министерства финансов не явились в суд.

Было добавлено, что Э.Махмудова на суде представляет его адвокат Джавид Рзазаде.

После истец М.Мустафаев заявил, что присутствие ответчика Э.Махмудова на суде важно: "У меня к нему вопросы. Адвокат на них не сможет ответить".

Дж.Рзазаде ответил, что поскольку статья 144 Гражданско-процессуального кодекса отменена, ответчик не может насильно быть доставлен в суд.

Судья отклонил ходатайство М.Мустафаева, назвав явку Э.Махмудова в суд необязательной.

После адвокат Рзазаде подал ходатайство, отметив, что во время процесса будут обсуждаться оперативные данные, а в зале будут журналисты.

М.Мустафаев же ответил, что заседание открытое.

Адвокат отметил, что М.Мустафаев указал ответчиком министерство финансов, но не указал своего требования.

М.Мустафаев внес уточнение в свое исковое заявление. Основным ответчиком от назвал Минфин, а дополнительным Э.Махмудова.

М.Мустафаев потребовал взыскать у Минфина его деньги, те же они могут забрать их у Э.Махмудова. М.Мустафаев попросил передать дело Насиминскому районному суду , т.к. министерство финансов находится в Насиминском районом.

Суд удовлетворил ходатайство М.Мустафаева и вынес решение направить дело на рассмотрение в Насиминский районный суд.

Напомним, что признанный в "Деле МНБ" потерпевшим лицом Матлаб Мустафаев обратился в суд по поводу бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова и бывшего начальника Главного следственного управления ликвидированного министерства национальной безопасности Мовлана Шихалиева.

Он возбудил иск в отношении Э.Махмудова в Ясамальском районном суде. В исковом заявлении М.Мустафаев отмечает, что был оклеветан и арестован по заказу бывшего министра и требует выплаты компенсации в размере более 100 тыс. манатов.

Исковое заявления против М.Шихалиева М.Мустафаев направил в Сабаильский районный суд. В заявлении он отмечает, что после того, как его оклеветали и арестовали, следствие по возбужденному уголовному делу вели в управлении, возглавляемом М.Шихалиевым. М.Мустафаев требует от бывшего начальника управления компенсацию в размере 63 тыс. манатов.

Подготовительное заседание по данному исковому заявлению прошло 1 мая под председательством судьи Нураддина Багирова.

Кроме того, в обоих исковых заявлениях М.Мустафаев указал министерство финансов в качестве ответчика. Причину этого он объяснил тем, что как Э.Махмудов, так и М.Шихалиев являлись руководящими лицами в госорганах.

Напомним, что М.Мустафаев был сотрудником Государственного комитета по имуществу, в 2014 году был экономистом в ОАО "Азерсу". В 2014 году во время операции МНБ он был арестован. М.Мустафаев был обвинен по статье 228.1 (незаконное хранение оружия) УК и 24 апреля 2015 года приговором Насиминского районного суда лишен свободы сроком на 2 года. Бакинский Апелляционный суд не удовлетворил жалобу на приговор и оставил его в силе. Верховным судом решение Бакинского Апелляционного суда было отменено.

Позднее Бакинский апелляционный суд пересмотрел дело М.Мустафаева и оправдал его.

Отметим, что М.Мустафаев проходил потерпевшим по делу бывшего начальника Антитеррористического Центра МНБ Эльчина Гулиева и бывшего начальника Азера Мехтиева. Приговором Бакинского военного суда Э.Гулиев лишен свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев, А.Мехтиев – 8 лет. Бакинский апелляционный суд оставил приговор в силе.