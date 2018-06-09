Ян Захрадил: Азербайджан играет очень важную роль в геополитических, транспортных, энергетических вопросах

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан – это страна, которая достойна самого серьезного уважения на международном уровне".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Альянса европейских консерваторов и реформаторов Ян Захрадил.

По его словам, Азербайджан играет и продолжит играть очень важную роль в геополитических, транспортных, энергетических вопросах:

"По этой причине Евросоюз, Совет Европы придают Азербайджану еще больше значения. Были случаи предвзятого отношения к Азербайджану. Причина этого в том, что кто-то обвиняет Азербайджан в некоторых политических событиях в регионе. Этому надо в скором времени положить конец. Нужно положить конец тому, что Азербайджан хотят превратить в жертву некоторых политических игр".

Я.Захрадил отметил, что Азербайджан очень надежный партнер: "Поэтому Азербайджан нужно серьезно ценить".