О нас

Задержан мужчина по подозрению в изготовлении поддельных документов от имени Судебно-правового совета

Задержан мужчина по подозрению в изготовлении поддельных документов от имени Судебно-правового совета Установлено лицо, изготовившее поддельные документы от имени Судебно-правового совета и суда.
Происшествия
25 августа 2023 г. 13:00
Задержан мужчина по подозрению в изготовлении поддельных документов от имени Судебно-правового совета

Задержан мужчина по подозрению в изготовлении поддельных документов от имени Судебно-правового совета и суда.

Как передает Report, об этом сообщили в Совете.

Было отмечено, что гражданка С.Джаббарова обратившись в Судебно-правовой совет по гражданскому делу, стороной которого является, сообщила, что Пашаев Зохраб Лятиф оглу совершил в ее отношении противоправные действия, получил от нее значительную сумму денежных средств в обмен на оказание содействия в разрешении ее дела в суде. Также данное лицо передало ей письма, составленные от имени Судебно-правового совета и Бакинского апелляционного суда. Соответствующее обращение и представленные документы для расследования указанных обстоятельств аппаратом Судебно-правового совета были направлены в правоохранительные органы.

В ходе расследования, проведенного в Службе государственной безопасности, были выявлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджанской Республики Зохраб Пашаев, ранее судимый по статьям 178.2.2, 178.2.4, 310 и 320.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики с непогашенной судимостью, с ноября 2022 года вновь представлял себя в качестве должностного лица, давал ложные обещания отдельным гражданам в оказании содействия в разрешении судебных дел, оформлении имущества, изготавливал поддельные документы от имени Судебно-правового совета, судов и других государственных органов путем разработки и размещения QR-кодов особым способом.

По возбужденному уголовному делу Зохраб Пашаев привлечен к уголовной ответственности по статьям 178.2.2, 178.2.4, 310 и 320.1 Уголовного кодекса.

"Мы заявляем, что для принятия соответствующих мер в отношении лиц, совершивших противоправные действия от имени Судебно-правового совета, судов, а также судей будут предприниматься необходимые шаги. Гражданам рекомендуется обращаться в связи с оказанием юридической помощи только к лицам или учреждениям, профессионально занимающимся данной деятельностью в порядке, установленном законодательством", - подчеркивается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə-Hüquq Şurasının və məhkəmələrin adından saxta sənədlər hazırlayan şəxs ifşa edilib

Самое читаемое

Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
18 августа 2023 г. 15:30
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
ВидеоТяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
19 августа 2023 г. 08:14
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
21 августа 2023 г. 19:05
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
21 августа 2023 г. 06:35
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi