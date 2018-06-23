Вынесено врачебное заключение о повреждениях на лице ребенка в Гяндже

Гянджа. 23 июня. REPORT.AZ/ Вынесено врачебное заключение о повреждениях лица, полученных ребенком в детском саду №31 в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, детский хирург Лейла Ахмедова осмотрела получившую повреждения лица Сару Исмаилову.

По ее словам, травма является результатом укуса, и следов других повреждений нет: "В результате обследования не было выявлено следов ожога или прижигания. Это следствие укуса. Ребенок выписан после оказания первой помощи".

Директор детского сада №31 Гюнай Исмаилова осудила родителей С.Исмаиловой за распространение неверной информации о случившемся в социальных сетях: "Видимо, это сделано в порыве гнева, и родитель опровергнет информацию".

По ее словам, Сару Исмаилову укусил другой ребенок, Алиев Гусейн Джамиль оглы. Директор сообщила, что медсестра наложила водный компресс на рану, а затем девочка была доставлена в больницу, где ей оказали первую помощь: "Ее состояние расценили как удовлетворительное и выписали домой. Воспитатель детского сада Исмаилова Гюльнара Гязянфяр гызы, няня Зейналова Солмаз Гусейн гызы были уволены за халатность. Отношения с матерью ребенка у нас хорошие, а распространенная ею в социальных сетях информация не соответствует действительности, и, скорее всего, она ее опровергнет".

Ранее в социальной сети была распространена информация о том, что в детском саду №31 города Гянджа прижгли лицо воспитаннице Саре Исмаиловой, распространились ее фотографии.

Воспитатель детского сада Исмаилова Гюльнара Гязянфяр гызы, няня Зейналова Солмаз Гусейн гызы были уволены за халатность по с. 72е Трудового кодекса.

Директор детского сада Гюнай Исмаилова получила выговор.