Вынесен приговор обвиняемым по "Тертерскому делу"

В Сумгайытском судебном комплексе завершился процесс по уголовному делу лиц, обвиняемых по "Тертерскому делу".

В Сумгайытском судебном комплексе завершился процесс по уголовному делу лиц, обвиняемых по "Тертерскому делу".

Как сообщает сумгайытское бюро Report, приговор был зачитан на сегодняшнем судебном процессе.

По решению суда Фуад Агаев приговорен к 13 годам, Гурбан Джумшудов - к 10 годам, Фуад Ахундов - к 9 годам и 6 месяцам, Рамиль Ахмедов - к 9 годам и 6 месяцам, Джавид Агададашов - к 10 годам лишения свободы.

Срок наказания Гурбана Джумшудова и Джавида Агададашова исчисляется с 2019 года, а Фуада Агаева - с 2017 года.

Напомним, что в декабре 2021 года Генпрокуратура приняла решения о возобновлении уголовных дел по "Тертерскому делу". В ходе расследования к уголовной ответственности были привлечены десятки человек по подозрению в пытках отдельных военнослужащих, незаконном лишении их свободы и превышении служебных полномочий.

Им было предъявлено обвинение по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 и 128 УК АР.