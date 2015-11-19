Вынесен приговор обвиняемому в незаконном обороте наркотических средств

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Алияра Ахмедова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева вынесен приговор.

Приговором суда А.Ахмедов осужден на 10,5 лет лишения свободы.

Отметим, что А.Ахмедов был задержан во время перевозки наркотических средств в крупном количестве из Астары в Баку. Он обвинялся по статье 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, в крупном размере) УК.