Вынесен приговор мужчине, экстрадированному в Азербайджан из России

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Натига Алиева, экстрадированного в Азербайджан из Российской Федерации, и обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева был вынесен приговор.

Суд урегулировал наказание, вынесенное в отношении Н.Алиева в России сроком на 10 лет 3 месяца. Судья Зейнал Агаев оставил решение в силе и приговорил Н.Алиева к 9 годам 9 месяцам лишения свободы.