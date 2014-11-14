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    Выдача справки о повреждении транспортного средства будет осуществляться в электронном порядке

    Увеличено число электронных услуг органов исполнительной власти по конкретным областям

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличено число электронных услуг, оказываемых органами исполнительной власти по конкретным областям.

    Как сообщает Report, в связи с этим внесены поправки в распоряжение "Об утверждении "Правил оказания электронных услуг по конкретным областям органами центральной исполнительной власти" и "Списка оказания электронных услуг" кабинета министров.

    В соответствии с поправками, справка с информацией о нахождении в розыске или обременении задолженностью автомобиля будет выдаваться его собственнику в электронном порядке. Таким же образом будет выдаваться справка о повреждении транспортного средства. 

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