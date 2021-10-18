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Вторгшиеся в воды Азербайджана контрабандисты сбежали после предупредительных выстрелов

Вторгшиеся в воды Азербайджана контрабандисты сбежали после предупредительных выстрелов Пункты технического наблюдения береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) 16 октября в 23:00 засекли и взяли под наблюдение три плавательных средства без опознавательных знаков, проникшие в территориальные воды Азербайджана с ю
Происшествия
18 октября 2021 г. 11:19
Вторгшиеся в воды Азербайджана контрабандисты сбежали после предупредительных выстрелов

Пункты технического наблюдения береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) 16 октября в 23:00 засекли и взяли под наблюдение три плавательных средства без опознавательных знаков, проникшие в территориальные воды Азербайджана с южного направления и передвигавшиеся в северном направлении.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, для перехвата плавательных средств, незаконно проникших в территориальные воды Азербайджана, на место незамедлительно были направлены пограничные сторожевые судна, стоящие на охране государственной границы в Каспийском море.

Сторожевые судна береговой охраны ГПС, воспрепятствовав передвижению неизвестных плавательных средств, произвели предупредительные выстрелы. Преследуемые плавательные средства скинули за борт имеющийся при них груз и, развернувшись, начали двигаться в обратном направлении, покинув территориальные воды Азербайджана.

Выброшенный груз был извлечен из воды, при осмотре были обнаружены 23 780 сигаретных пачек общей стоимостью около 100 тыс. манатов

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's coast guards thwart attempts to violate state border in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке ФотоXəzərdə Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd olunub, xəbərdarlıq atəşi açılıb

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