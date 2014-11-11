Возросло число обращений в Бакинскую городскую станцию скорой медицинской помощи

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Ввиду того, что последние 2 дня были официально нерабочими в больницах и поликлиниках, число обращений в Бакинскую городскую станцию скорой медицинской помощи (БГССП) возросло.

Об этом Report сообщила главный врач отдела по оперативным делам Земфира Вахидова.

Так, начиная с субботы, количество обращений в скорую помощь возросло на 5%.

По словам главврача, за этот период в БГССП в среднем поступило 1600-1700 вызовов.

З. Вахидова отметила, что за последние три дня больше всего обращений от пациентов поступало в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами, инфекционными заболеваниями, а также родами, гинекологическими проблемами и терапевтическими болезнями. "Так как, начиная с субботы в поликлинике были нерабочие дни, увеличилось число вызовов врачей к детям на дом", - заключила она.