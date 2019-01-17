Возникли проблемы в движении электрички по маршруту Баку-Сумгайыт - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Возникли проблемы в движении электрички по маршруту Баку-Сумгайыт, передаёт Report со ссылкой на пассажиров.

По их словам, находившаяся на пути в Сумгайыт электричка в 19:48 простояла 1 час 15 минут в направлении Гюздека.

«Машинист каждые 10 минут сообщал, что электричка остановилась из-за погодных условий», – отметили пассажиры.

По словам пассажиров, так как проблему не удалось решить, электричка была доставлена в пункт назначения при помощи тепловоза.

В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» сообщили Report, что в движении поезда не было остановки: в связи с погодными условиями была просто снижена скорость движения.

***21:42

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Снижена скорость движения электричек по маршруту Баку-Сумгайыт.

Как сообщает Report, об этом сказала начальник отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова.

По её словам, данное решение связано с погодными условиями и призвано обеспечить безопасность пассажиров.