Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Сумгайыте, создана следственная группа

Генеральная прокуратура и Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространили совместную информацию в связи с пожаром в Сумгайыте.

Генеральная прокуратура и Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространили совместную информацию в связи с пожаром в Сумгайыте.

Как передает Report, в сообщении отмечается, что 28 апреля 2022 года около 17:20 на территории комплекса "Промышленный парк Азерсун", расположенного в поселке Тагиев города Сумгайыте, произошел пожар.

На основании поступившей информации сотрудники Генпрокуратуры и МЧС оперативно выехали на место происшествия.

После предварительного расследования было установлено, что пожар охватил обширную территорию - от места утилизации пластиковых отходов до продовольственных и других складов.

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 225.2 УК, создана следственная группа, состоящая из следователей прокуратуры и МЧС.

Продолжаются мероприятия по локализации и тушению пожара.

Будут проведены следственные действия по установлению причин и размера причиненного ущерба.