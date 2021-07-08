Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине 2 человек в Физули

8 июля в районную прокуратуру поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории Физулинского района на мине подорвались 2 человека.

8 июля в районную прокуратуру поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории Физулинского района на мине подорвались 2 человека.

Как сообщили Report в прокуратуре Физулинского района, сотрудниками прокуратуры и полиции был проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Агентства по разминированию.

Было установлено, что 8 июля жители Физулинского района Нуриев Нуру Аслан оглу (1976 г.р.) и Гашимов Эльнур Айдын оглу (1982 г.р.), двигаясь пешком в направлении освобожденного от оккупации села Ашагы Абдуррахманлы, подорвались на противопехотной мине, в результате чего Нуру Нуриев скончался на месте, а Эльнуру Гашимову ампутировали левую ногу.

По данному факту прокуратурой Физулинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью или общеопасным способом), 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время проводятся интенсивные следственно-оперативные действия.