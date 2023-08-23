О нас

Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в центральной районной больнице города Физули

Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в центральной районной больнице города Физули Возбуждено уголовное дело в связи с правонарушениями, произошедшими в публичном юридическом лице (ПЮЛ) ”Центральная районная больница города Физули"
Происшествия
23 августа 2023 г. 16:27
Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в центральной районной больнице города Физули

Возбуждено уголовное дело в связи с правонарушениями, выявленными в деятельности юридического лица публичного права ”Центральная районная больница города Физули".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что на основании поступившего обращения по поводу нарушений, зафиксированных в указанной больнице, в районной прокуратуре было проведено расследование.

В ходе расследования установлено, что в период с 1 января 2020 года по март 2023 года отдельными должностными лицами подведомственных юридическому лицу центров семейного здоровья и врачебно-медицинских пунктов, в том числе Физулинского лечебно-диагностического центра, объединенного с юридическим лицом публичного права, работникам выплачивалось сверх предусмотренной законом заработной платы, продавалось медицинское оборудование, также выявлены серьезные подозрения в хищении и растрате государственного имущества путем списания сверх нормы топлива на балансовые транспортные средства больницы и другими способами.

По данному факту в прокуратуре Физулинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Füzuli xəstəxanasında baş vermiş qanunsuzluqlarla bağlı cinayət işi açılıb

Экслюзивные новости

Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi