Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в центральной районной больнице города Физули

Возбуждено уголовное дело в связи с правонарушениями, произошедшими в публичном юридическом лице (ПЮЛ) ”Центральная районная больница города Физули"

Возбуждено уголовное дело в связи с правонарушениями, выявленными в деятельности юридического лица публичного права ”Центральная районная больница города Физули".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что на основании поступившего обращения по поводу нарушений, зафиксированных в указанной больнице, в районной прокуратуре было проведено расследование.

В ходе расследования установлено, что в период с 1 января 2020 года по март 2023 года отдельными должностными лицами подведомственных юридическому лицу центров семейного здоровья и врачебно-медицинских пунктов, в том числе Физулинского лечебно-диагностического центра, объединенного с юридическим лицом публичного права, работникам выплачивалось сверх предусмотренной законом заработной платы, продавалось медицинское оборудование, также выявлены серьезные подозрения в хищении и растрате государственного имущества путем списания сверх нормы топлива на балансовые транспортные средства больницы и другими способами.

По данному факту в прокуратуре Физулинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится расследование.