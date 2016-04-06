Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, организовавших незаконное предоставление услуг международной связи

Они организовали переговоры посредством номеров ООО Azеrfon, Azercell и Bakcell

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре были расследованы поступившие из Государственной службы безопасности материалы в связи с несанкционированной организацией услуг международной связи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что иностранцы Басит Абдул и Игбал Танвеер вступили в преступный сговор со своим земляком по имени Тахир и в съемной квартире в Наримановском районе столицы организовали предоставление услуг международной связи посредством номеров ООО Аzеrfon, Azercell и Bakcell через оборудование SIMBOX, не получив на это разрешение (требуется получить "Специальное соглашение" (лицензию)). Таким образом, своей незаконной предпринимательской деятельностью они нанесли государству ущерб в размере 7 500 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 192.2.1 УК. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.