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Возбуждено уголовное дело в отношении директора стоматологической клиники 

Возбуждено уголовное дело в отношении директора стоматологической клиники  Проведение предварительного следствия поручено Ясамальскому РУП
Происшествия
30 апреля 2021 г. 10:58
Возбуждено уголовное дело в отношении директора стоматологической клиники 
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Продолжаются меры по охране окружающей среды и борьбе с нарушителями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Так, в прокуратуру поступила жалоба от Объединения озеленительного хозяйства ИВ Баку в связи с незаконной вырубкой деревьев по адресу: Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 150. В результате проведенного расследования было установлено, что директор стоматологической клиники "Гусейн Дент" Гусейн Абдуллаев нанес государству ущерб в размере 3 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 259.1 УК Азербайджана. Проведение предварительного следствия поручено Ясамальскому РУП.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda stomatoloji klinikanın direktoruna cinayət işi başlanıldı

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