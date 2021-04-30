Возбуждено уголовное дело в отношении директора стоматологической клиники

Проведение предварительного следствия поручено Ясамальскому РУП

Продолжаются меры по охране окружающей среды и борьбе с нарушителями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Так, в прокуратуру поступила жалоба от Объединения озеленительного хозяйства ИВ Баку в связи с незаконной вырубкой деревьев по адресу: Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 150. В результате проведенного расследования было установлено, что директор стоматологической клиники "Гусейн Дент" Гусейн Абдуллаев нанес государству ущерб в размере 3 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 259.1 УК Азербайджана. Проведение предварительного следствия поручено Ясамальскому РУП.