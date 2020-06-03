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Возбуждено уголовное дело в отношении 5 человек, нарушивших карантин

Возбуждено уголовное дело в отношении 5 человек, нарушивших карантин

Задержаны 5 человек, не подчинившихся законным требованиям осуществляющих контроль за особым карантинным режимом сотрудников полиции, несущих службу в Бакинском метрополитене. Это - Татьяна Уланкина, Рамин Бахышов, Аллахверди Имангулиев, Ширзад Ширзадов и Талех Бахшиев. 

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 139-1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) и 221 (хулиганство) Уголовного кодекса. 

Необходимые следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

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