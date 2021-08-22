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Возбуждено уголовное дело против покинувшего дом больного COVID-19

Возбуждено уголовное дело против покинувшего дом больного COVID-19 В Дашкесане привлечен к ответственности покинувший дом больной коронавирусом
Происшествия
22 августа 2021 г. 11:56
Возбуждено уголовное дело против покинувшего дом больного COVID-19

В Дашкесане привлечен к ответственности покинувший дом больной коронавирусом.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД по Гяндже, житель района Илькин Оруджев несмотря на то, что проходил лечение в домашних условиях, нарушил правила карантина и покинул свой дом.

Сотрудники отделения полиции Дашкесанского района, установив его местонахождение, с соблюдением определенных медицинских процедур вернули больного домой.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1 (нарушение антиэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsəndə yaşayış yerini tərk edən koronavirus xəstəsinə cinayət işi açılıb

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