Возбуждено уголовное дело по факту смерти подорвавшихся на мине в Джебраиле

В прокуратуре Джебраильского района возбуждено уголовное дело по факту смерти 3-х человек, подорвавшихся на мине на территории района.

В прокуратуре Джебраильского района возбуждено уголовное дело по факту смерти 3-х человек, подорвавшихся на мине на территории района.

В поступившем в Report из прокуратуры Джебраильского района сообщении говорится, что 7 февраля в прокуратуре Джебраильского района было проведено расследование по факту подрыва на территории района на противотанковой мине автомобиля марки "ВАЗ 2106" с государственным регистрационным знаком 99 NH 623, принадлежащего Ильгару Ахмедову. В автомобиле также находились жители Физулинского района Мехман Гулиев, Ильгар Ахмедов и Мустагим Алескеров.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками прокуратуры, в том числе прокурором-криминалистом при участии судебно-медицинского эксперта, было обнаружено тело Мехмана Гулиева (1988 г.р.), а также фрагменты тел, принадлежащих другим лицам. Для определения принадлежности фрагментов тел И.Мамедову и М.Алескерову назначена судебно-генетическая экспертиза.

По данному факту прокуратурой Джебраильского района возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 120.2.4 (убийство с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и другим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются интенсивные следственно-оперативные мероприятия.

"О ходе и результатах расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация", - заявили в прокуратуре.