Возбуждено уголовное дело по факту смерти братьев в Абшеронском районе

В Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту смерти братьев на территории района.

В Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту смерти братьев на территории района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Было отмечено, что 23 июля около 19:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти двух человек в поселке Сарай Абшеронского района.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что Мардан Багиров, 1965 года рождения, совершил убийство своего брата Сархана Багирова, 1962 года рождения, нанеся ему ножевые ранения в квартире, где они жили вместе, а затем покончил жизнь самоубийством, бросившись с балкона квартиры.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в Абшеронском районе мужчина нанес ножевые ранения брату и совершил суицид.