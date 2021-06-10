Возбуждено уголовное дело по факту избиения исполнительного чиновника - ВИДЕО

В прокуратуре Бинагадинского района было проведено расследование по факту применения насилия в отношении исполнительного чиновника Бинагадинского районного отдела исполнения и пробации Министерства юстиции Фаига Акперова.

В прокуратуре Бинагадинского района было проведено расследование по факту применения насилия в отношении исполнительного чиновника Бинагадинского районного отдела исполнения и пробации Министерства юстиции Фаига Акперова.

Как сообщили Report в прокуратуре, в ходе расследования было установлено, что должник Бахруз Джамалов во время проведения описи имущества в квартире в связи с исполнением постановления Бинагадинского районного суда применил насильственные действия в отношении исполнительного чиновника Фаига Акперова.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 288.3 УК.

В настоящее время расследование по делу продолжается.