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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием начальника ГДП

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием начальника ГДП Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с летальным исходом в Физулинском районе.
Происшествия
15 марта 2022 г. 17:36
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием начальника ГДП

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с летальным исходом в Физулинском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По факту в прокуратуре Физулинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК АР, ведется следствие.

Отметим, что ДТП произошло 13 марта на территории города Физули. Столкнулись автомобили марок Mercedes, за рулем которых находились Новруз Оруджев и Ильгар Гумбатов. В результате ДТП Н.Оруджев и его пассажир Тевеккюль Алиев скончались на месте происшествия, второй водитель госпитализирован.

Отметим, что И.Гумбатов является начальником Шушинского районного отдела Государственной дорожной полиции.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə DYP rəisinin düşdüyü qəza ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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