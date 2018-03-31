Возбуждено уголовное дело из-за незаконной добычи с месторождений на оккупированных территориях Азербайджана

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Генпрокуратуре были расследованы материалы, поступившие от Закрытого Акционерного Общества AzerGold, о незаконной добыче полезных ископаемых на азербайджанских территориях, оккупированных вооруженными силами Армении.

Как сообщается в поступившей в Report совместной информации пресс-службы Генпрокуратуры и AzerGold, проведенное расследование установило, что руководители и другие физические лица зарегистрированных в Армении и других странах компаний Vallex Group, Base Metals, ACP, Lerna metalurgiayi İnstitute, Teghout и др. неоднократно незаконно пересекали государственную границу Азербайджана с армянской стороны, войдя в сговор с другими лицами на оккупированных территориях создали предприятия, не зарегистрированные в порядке, установленном законами АР, в период оккупации получали незаконную прибыль, осуществляя добычу с месторождений драгоценных металлов, большого количества золота и других драгоценных металлов в период оккупации в Сеюдлю, Гызылбылаге на территории оккупированного Кельбаджарского района, Вежнали Зангиланского района, Дамирли Тертерского района.

Во время расследования на основе изображений с высоким разрешением со спутника Azersky ОАО "Азеркосмос" и геолого-поисковых данных была доказана добыча с рудников, расположенных на оккупированной территории.

По данным фактам Генпрокуратурой АР было возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.3 (Незаконное предпринимательство) и 318.2 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики), проведение предварительного следствия поручено Следственному управлению по тяжким преступлениям Генпрокуратуры.

Вместе с тем, в связи с разграблением запасов золота и других драгоценных металлов нашей страны в короткие сроки будут привлечены специалисты международных аудиторских компаний для уточнения нанесенного ущерба, совместно с ЗАО AzerGold будет обращено в соответствующие международные суды по экономическим вопросам, а также правоохранительные органы стран, где прошли регистрацию компании, занимающиеся незаконной добычей.