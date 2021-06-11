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Воевавший в Карабахе ливанский наемник выступил на суде с последним словом

Воевавший в Карабахе ливанский наемник выступил на суде с последним словом Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда в Баку продолжается судебное заседание по уголовному делу ливанского террориста-наемника Эулджекджияна Викена Абрахамовича, воевавшего в Карабахской войне.
Происшествия
11 июня 2021 г. 11:20
Воевавший в Карабахе ливанский наемник выступил на суде с последним словом
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Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда в Баку продолжается судебное заседание по уголовному делу ливанского террориста-наемника Эулджекджияна Викена Абрахамовича, воевавшего в Карабахской войне.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева выступил адвокат обвиняемого.

Адвокат попросил вынести оправдательный приговор в отношении своего подзащитного.

Затем обвиняемый ливанский наемник-террорист выступил в суде с последним словом, также попросив вынести в отношении него оправдательный приговор.

Судебная коллегия удалилась на совещание для вынесения приговора.

Приговор будет объявлен 14 июня.

На предыдущем судебном заседании выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор потребовал для обвиняемого лишения свободы сроком на 20 лет.

В совместном сообщении, поступившем из пресс-служб Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности отмечено, что расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджанской Республики в составе организованной группы, завершилось.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года Эулджекджиян Викен Абрахамович, 1979 года рождения, гражданин Ливанской Республики, житель Бейрута, первоначально принял предложение Овака Кикияна, гражданина Ливанской Республики, принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он сознательно пересек охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территории, где находились другие наемники.

Кроме того, Викен Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджанской Республики, с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики.

Викену Эулджекджияну было предъявлено обвинение по статьям 114.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на английском языке ФотоLebanese mercenary fighting in Karabakh had last word in court
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağda döyüşmüş livanlı muzdlu terrorçu məhkəmədə son söz deyib - YENİLƏNİB-2

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