Военный прокурор: Сократилось число преступлений, связанных с уклонением от военной службы

В Азербайджане сократилось число преступлений, связанных с уклонением от военной службы.

В Азербайджане сократилось число преступлений, связанных с уклонением от военной службы.

Как сообщает Report, об этом заявил военный прокурор Бахруз Ахмедов на расширенном заседании коллегии в Военной прокуратуре.

Он отметил, что в первом полугодии 2025 года количество зарегистрированных преступлений, связанных с уклонением от военной службы, сократилось на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, количество преступлений, связанных с уклонением от исполнения обязанностей военной службы, уменьшилось на 36,4%, преступлений, связанных с самовольным оставлением воинской части или места службы, - на 45,3%, а количество случаев дезертирства - на 70%.