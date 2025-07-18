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Военный прокурор: Сократилось число преступлений, связанных с уклонением от военной службы

Военный прокурор: Сократилось число преступлений, связанных с уклонением от военной службы В Азербайджане сократилось число преступлений, связанных с уклонением от военной службы.
Происшествия
18 июля 2025 г. 15:33
Военный прокурор: Сократилось число преступлений, связанных с уклонением от военной службы

В Азербайджане сократилось число преступлений, связанных с уклонением от военной службы.

Как сообщает Report, об этом заявил военный прокурор Бахруз Ахмедов на расширенном заседании коллегии в Военной прокуратуре.

Он отметил, что в первом полугодии 2025 года количество зарегистрированных преступлений, связанных с уклонением от военной службы, сократилось на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, количество преступлений, связанных с уклонением от исполнения обязанностей военной службы, уменьшилось на 36,4%, преступлений, связанных с самовольным оставлением воинской части или места службы, - на 45,3%, а количество случаев дезертирства - на 70%.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi prokuror: Hərbi xidmətdən yayınma cinayətləri azalıb

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