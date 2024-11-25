Военного атташе, задержанного с 70 килограммами золота, арестовали в СГБ

Состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении Гахрамана Шамиль оглу Мамедова.

В Азербайджане состоялось судебное заседание в связи с избранием меры пресечения в отношении Гахрамана Шамиль оглу Мамедова.

Как сообщает Report, Гахраман Мамедов обвиняется в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности Азербайджана, по статьям 12.1, 206.3.2, 206.3.3 (контрабанда за пределами страны) и 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана.

Решением Бакинского военного суда в отношении Г. Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что, по имеющимся данным, Г. Мамедов ранее занимал различные должности в структурах, находящихся в подчинении министерства обороны, а последним местом его работы было посольство Азербайджана в Саудовской Аравии, где он занимал должность военного атташе.