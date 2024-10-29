Военная прокуратура сообщила о значительном снижении преступности

Значительное снижение преступности в Военной прокуратуре Азербайджана

В первой половине 2024 года в органах Военной прокуратуры Азербайджана наблюдается существенное снижение числа зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как сообщает Report, об этом на оперативном совещании заявил заместитель генпрокурора – Военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

Так, количество умышленных убийств сократилось на 50%, а случаи самоубийств - на целых 80%. Более того, покушения на убийство в первой половине 2024 года вообще не были зарегистрированы.