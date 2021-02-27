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В Астаре задержаны автохулиганы

В Астаре задержаны автохулиганы В Астаре задержаны водители, грубо нарушившие правила дорожного движения.
Происшествия
27 февраля 2021 г. 11:07
В Астаре задержаны автохулиганы

В Астаре задержаны водители, грубо нарушившие правила дорожного движения.

Как сообщает южный центр Report, сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Астаринского районного отдела полиции задержали автохулиганов, грубо нарушивших правила дорожного движения в снежную погоду и создавших серьезную угрозу пешеходам и другим участникам дорожного движения.

Жители Астары Ф.Казымзаде и У.Джаббарлы на автомобилях марки "ВАЗ 2107" совершали опасные для транспортных средств, а также пешеходов маневры и хулиганские действия перед школой, расположенной в селе Сияку. Водители, грубо нарушившие правила дорожного движения, были задержаны и доставлены в районное отделение полиции.

По решению районного суда водители арестованы в административном порядке на 15 суток. У.Джаббарлы лишен водительских прав на 1 год.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvtoxuliqanlıq edən sürücülər həbs olundu

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