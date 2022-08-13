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Водитель мопеда погиб при столкновении с легковушкой в Баку

Водитель мопеда погиб при столкновении с легковушкой в Баку 11:18
Происшествия
13 августа 2022 г. 11:43
Водитель мопеда погиб при столкновении с легковушкой в Баку

Водитель мопеда Гисмет Ахмедов погиб на месте аварии в результате столкновения с легковым автомобилем.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что инцидент произошел вечером 12 августа на территории поселка Рамана Сабунчинского района столицы.

Автомобиль марки Nissan под управлением жительницы города Баку К.Гусейновой столкнулся с мопедом, которым управлял житель Физулинского района Гисмет Ахмедов. В результате последний скончался на месте происшествия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobillə moped toqquşub, sürücü ölüb

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