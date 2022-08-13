Водитель мопеда погиб при столкновении с легковушкой в Баку

11:18

Водитель мопеда Гисмет Ахмедов погиб на месте аварии в результате столкновения с легковым автомобилем.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что инцидент произошел вечером 12 августа на территории поселка Рамана Сабунчинского района столицы.

Автомобиль марки Nissan под управлением жительницы города Баку К.Гусейновой столкнулся с мопедом, которым управлял житель Физулинского района Гисмет Ахмедов. В результате последний скончался на месте происшествия.