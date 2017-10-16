 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Водитель "Газели" насмерть сбил пешехода в Ленкоране

    Пострадавший был доставлен в больницу, однако жизнь его не удалось спасти© Report

    Ленкорань. 16 октября REPORT.AZ/ В деревне Болади Ленкоранского района произошло ДТП с летальным исходом. 

    Как сообщает Report, грузовой автомобиль марки “Газель” сбил двух пешеходов - 18-летнего Эльвина Джафарова и 21-летнего Нихата Гусейнова. Пострадавшие с травмами были доставлены в больницу. Состояние Джафарова врачи оценили как удовлетворительное, однако Гусейнов получил тяжелейшие травмы. 

    Позже Нихат Эмиль оглы Гусейнов скончался в реанимационном отделении. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi