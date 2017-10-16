Водитель "Газели" насмерть сбил пешехода в Ленкоране

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Ленкорань. 16 октября REPORT.AZ/ В деревне Болади Ленкоранского района произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, грузовой автомобиль марки “Газель” сбил двух пешеходов - 18-летнего Эльвина Джафарова и 21-летнего Нихата Гусейнова. Пострадавшие с травмами были доставлены в больницу. Состояние Джафарова врачи оценили как удовлетворительное, однако Гусейнов получил тяжелейшие травмы.

Позже Нихат Эмиль оглы Гусейнов скончался в реанимационном отделении.