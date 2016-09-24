Во время пожара в торговом центре "Сядяряк" пострадал охранник, еще один человек отравился

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В результате пожара в торговом центре "Сядяряк" пострадали два человека.

Как сообщает с места происшествия сотрудник Report, в результате пожара охранник торгового центра - 41-летний Азер Магсудов получил ожоги различной степени тяжести.

Помимо этого, один из продавцов торгового центра отравился дымом.

Они госпитализированы.

Отметим, что в торговом центре "Сядяряк", расположенном в Гарадагском районе города Баку, произошел пожар. Огонь вспыхнул в магазине занавесок, в целом сгорели 39 кв. м. На место происшествия были стянуты 8 пожарных машин министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар был потушен в 09:25.

Предполагается, что возгорание произошло в результате короткого замыкания. Причины пожара расследуются.