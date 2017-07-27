Во время пожара в Евлахе отравились дымом 4 сотрудника больницы и 2 сотрудника МЧС

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Мингячевир. 27 июля. REPORT.AZ/ Во время пожара в Евлахской центральной районной больнице 4 сотрудника медучреждения отравились дымом.

Как сообщает Report, эти лица были доставлены в Мингячевирскую центральную городскую больницу. После оказания им первой медицинской помощи они были отпущены домой. Факт подтвердили Report из Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров.

Согласно информации полученной Report, в ходе тушения пожара два сотрудника Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отравились дымом. Этим лицам при помощи кислородного баллона была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время их состояние нормальное.