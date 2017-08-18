В Баку во время свадьбы произошла драка между родственниками, есть пострадавшие

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Во время свадьбы в Баку произошла драка.

Как сообщает Report, инцидент произошел в одном из домов торжеств в Гарадагском районе.

Во время торжества Сарыев Габиль Агакерим оглу был избит бывшим шурином и кузеном Пашаевым Эльнуром Расим оглу. В результате он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Вызванная на место происшествия скорая помощь доставила Г. Сарыева в городской клинический медцентр №1, он был размещен в реанимационном отделении. Э. Пашаев сбежал с места происшествия.

По факту 11-м отделением полиции Гарадагского районного управления полиции ведется расследование.