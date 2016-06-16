Власти Нигера обнаружили тела более 30 мигрантов

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Власти Нигера обнаружили тела 34 мигрантов, которых бросил в пустыне Сахара на территории страны сопровождавший их контрабандист.

Как передает Report, oб этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Согласно данным Министерства внутренних дел, которые приводит Reuters, среди погибших было девять женщин, пятеро мужчин и двадцать детей, все они скончались в период с 6 по 12 июня.

Президент Нигера Махамад Иссуфу выразил соболезнования семьям погибших.