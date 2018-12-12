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    Власти Литвы предложили отключить Россию от SWIFT

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Власти Литвы предложили отключить Россию от системы межбанковских переводов SWIFT, если Москва не передаст Организации объединённых наций (ООН) контроль над Керченским проливом и оккупированными территориями Украины.

    Кроме того, для большего эффекта Литва предлагает усилить давление на финансовый и нефтегазовый сектора российской экономики, сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

    7 декабря литовские власти приняли решение о введении антироссийских санкций в связи с инцидентом, в ходе которого украинские военные корабли вторглись на территорию России в Керченском проливе и были задержаны.

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