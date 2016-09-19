Гах. 19 сентября. REPORT.AZ/ Владелец дома торжеств в Гахе совершил ДТП.
Как сообщает северо-западное бюро Report, авария произошла сегодня утром в центре Гахского района, на 26-м км автомобильной трассы Шеки-Гах.
Согласно информации, водитель автомобиля марки Infiniti с российскими государственными номерами, житель села Гыпчаг Гахского района Араз Мамедов потерял управление. В результате автомобиль несколько раз перевернулся и был деформирован.
На место происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы Главного государственного управления полиции и машины скорой медицинской помощи.
Телесные повреждения водителя были легкими и он отказался ехать в больницу.
Отметим, что А.Мамедов является владельцем дома торжеств "Араз" в селе Гыпчаг.
По факту ведется расследование.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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