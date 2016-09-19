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    Владелец дома торжеств в Гахе совершил ДТП

    Телесные повреждения водителя были легкими и он отказался ехать в больницу

    Гах. 19 сентября. REPORT.AZ/ Владелец дома торжеств в Гахе совершил ДТП.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, авария произошла сегодня утром в центре Гахского района, на 26-м км автомобильной трассы Шеки-Гах. 

    Согласно информации, водитель автомобиля марки Infiniti с российскими государственными номерами, житель села Гыпчаг Гахского района Араз Мамедов потерял управление. В результате автомобиль несколько раз перевернулся и был деформирован. 

    На место происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы Главного государственного управления полиции и машины скорой медицинской помощи. 

    Телесные повреждения водителя были легкими и он отказался ехать в больницу.

    Отметим, что А.Мамедов является владельцем дома торжеств "Араз" в селе Гыпчаг.

    По факту ведется расследование. 

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