Владельцем похищенного в Баку сейфа оказался эстрадный певец - ФОТО

Владельцем сейфа, похищенного в Баку членами банды, является эстрадный певец.

Как сообщает Report, на прошлой неделе из квартиры эстрадного певца Фуада Мусаева, проживающего в поселке Баилово Сабаильского района, был украден сейф с 1800 долларами США.

Певец, находившийся во время инцидента в России, по факту кражи обратился в 8-е отделение полиции управления полиции Сабаильского района.

В результате проведенных незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении преступления были задержаны жители Баку ранее судимый Кянан Наджафов, Джейхун Джабиев и Сабина Атакишиева.

В ходе расследования было установлено, что С.Атакишиева является соседкой потерпевшего.

Члены группы после кражи сейфа вскрыли его в доме С.Атакишиевой и поделили между собой деньги. Сейф был изъят полицией в качестве вещественного доказательства.

Отметим, что Ф.Мусаев является основателем и солистом эстрадной группы "FM Express".