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Владельца "Beloçka" обманули на крупную сумму денег

Владельца "Beloçka" обманули на крупную сумму денег

Присвоены деньги руководителя предприятия по производству лимонада "Qızıl quyu" ("Золотой колодец") и семечек подсолнечника "Beloçka" ("Белочка").

Как сообщает Report, руководитель ООО "Аян" Байрамов Эльман Халид оглу обратился с жалобой в полицию и сообщил, что менеджер по продажам Захид Абдуллаев обманул его и присвоил деньги компании в размере 22 тысячи манатов.

Разбирательство по факту ведется в Абшеронском районном управлении полиции.

Отметим, что ООО "Аян" занимается производством лимонада "Qızıl quyu" и семечек подсолнечника "Beloçka".

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