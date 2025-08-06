Виновник пожара в Ходжалы привлечен к ответственности

Виновник пожара в Ходжалы привлечен к ответственности

Задержано лицо, устроившее пожар на берегу реки Бадара на территории Ходжалы.

Об этом сообщили Report в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

По итогам расследования установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с костром, разведенным 16-летним Маарифом Мирзаевым (2008 г.р.), находившимся в гостях в Ходжалинском районе.

В результате происшествия сгорело примерно 40-50 га скошенных посевных площадей и кустарников.

Мирзаев привлечен к ответственности.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел еще раз обращают внимание на то, что разведение костров на открытых территориях или действия, которые могут привести к задымлению, особенно в летний сезон, создают серьезные риски для экологии и безопасности. Такая безответственность может уничтожить десятки гектаров территорий, нанести ущерб природе, сельскому хозяйству и людям. Граждане должны воздерживаться от действий, которые могут привести к таким последствиям, и соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении.