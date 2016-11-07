Видади Зейналов ежемесячно получал деньги у должностных лиц - ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Выявлены новые детали по уголовному делу бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, обвиняемого в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, в обвинительном акте отмечается, что Видади Зейналов, работающий в министерстве связи с 2004 года, ежемесячно требовал деньги у объединений и ООО, входящих в состав министерства.

Так, согласно обвинительному акту, бывший руководитель аппарата ежемесячно требовал 200 тыс. манатов у руководства производственного объединения "Бакинская телефонная связь", 10 тыс. манатов - у руководства ПО "Телерадио", 200 тыс. манатов - у руководства ООО Aztelekom и 30 тыс. манатов - у руководства ООО "Азерпочт".

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября 2015 года Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, было установлено, что, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами различных структур, руководитель аппарата министерства Видади Зейналов с помощью поддельных документов присвоил перечисленные на счета принадлежащих близким ему людям предприятий 73 млн. 590 тыс. манатов, указывал в документах использованное оборудование как новое, тем самым завысив их цену в 4-5 раз и пр.

Помимо этого, в результате проверок, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в системе МСВТ, были задержаны бывший генеральный директор ООО Aztelekom М.Мамедов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Б.Гусейнов, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" А.Мустафаев, бывший гендиректор ООО Aztelekom Дж.Джафаров, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Г.Бейбалаев, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma С.Гумбетов, а также Э.Мамедов и другие лица. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

11 бывших должностных сотрудников министерства связи и высоких технологий обвиняются в присвоении 40 млн. манатов. Согласно обвинительному акту, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" Анар Мустафаев обвиняется в присвоении 567 тыс. манатов, бывший директор ООО Rabitə Mülki Tikinti Эмин Мамедов - 7 млн. 700 тыс. манатов, бывший главный бухгалтер ООО Aztelekom Октай Рустамов - 250 тыс. манатов, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma Сахраб Гумбетов - 600 тыс. манатов, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Гамбар Бейбалаев - 2 млн. манатов, бывший гендиректор ООО Aztelekom Джалил Джафаров - 1,5 млн манатов, директор ООО Təmir Təchizat Servis Байрам Велиев - 204 тыс. манатов, бывший руководитель аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов - 8 млн. манатов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов - 10 млн. манатов, а начальник управления "Оптические устройства" МСВТ Намазали Мамедов - в присвоении 4 млн. манатов.

В.Зейналов, Б.Гусейнов, А.Мустафаев, Э.Мамедов, О.Рустамов, Н.Мамедов, С.Гумбетов, Г.Бейбалаев обвиняются по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 29, 179.3.1 (попытка присвоения или растраты, предпринятые организованной группировкой), 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты, предпринятые в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог), Дж.Джафаров по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), а Б.Велиев - по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (должностной подлог), 213.2.2 (уклонение от налогов, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Подготовительное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 8 ноября. Дело будет рассмотрено под председательством судьи Афгана Гаджиева.

Напомним, что в настоящее время в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Низаминского телефонного узла Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Ф.Сеидова и главного бухгалтера объединения Р.Мамедова. Обоим назначено условное наказание, и они освобождены в зале суда.