Верховный суд в Баку рассмотрел кассационную жалобу убившего полицейского

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Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Верховном суде завершилось судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы на приговор в отношении Равиля Ибаева, обвиненного в убийстве сотрудника полиции.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тахира Кязымова было зачитано решение, согласно которому кассационная жалоба Р.Ибева была отклонена, приговор остался неизменным.

Отметим, что 18 апреля текущего года на территории поселка Тюркан Хазарского района обнаружили обгоревший труп мужчины с признаками насилия. В результате интенсивных расследований, проведенных по делу, возбужденному в Хазарской районной прокуратуре по ст.120.1 (предумышленное убийство) УК, было установлено, что убитый - полицейский Имишлинского районного управления полиции Казымзаде Мухтар Гадир оглу.

В ходе расследования было установлено, что М.Казымзаде был убит в собственной квартире в Хатаинском районе в корыстных целях работающим водителем в том же управлении полиции Ибаевым Равилем Нуруш оглу. Чтобы скрыть следы убийства, Р.Ибаев вывез труп с территории Хатаинского района и сжег его. 18 апреля убийца был задержан в качестве подозреваемого лица и при допросе признал свою вину.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Р.Ибаев был приговорен к 19 годам тюремного заключения с отбытием 5 лет в колонии строго режима. Недовольный решением Р.Ибаев подал апелляционную жалобу. Решением Бакинского апелляционного суда срок его заключения был увеличен на год и доведен до 20- лет с отбытием 7 лет в колонии строго режима.