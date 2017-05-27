Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу мужчины, убившего в Баку соседа

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу по решению суда в отношении Камрана Багирова, обвиненного в убийстве соседа.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Инглаба Насирова было зачитано решение.

По решению, кассационная жалоба К.Багирова удовлетворена не была, приговор суда первой инстанции остался в силе.

Отметим, что в декабре 2015 года в Бинагадинском районе 32-летний Камран Вахид оглу Багиров убил ножом 29-летнего Рустамова Джумшуда Асадулла оглу. К.Багиров добровольно прибыл в Бинагадинское районное управление полиции с чистосердечным признанием.

Ему инкриминировали 120.1 (умышленное убийство) и 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) статьи Уголовного кодекса.

5 августа прошлого года Бакинский суд по тяжким преступления вынес ему приговор в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Недовольный решением суда Багиров подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу К.Багирова. После он обратился в Верховный суд.