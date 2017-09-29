Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Мехмана Гусейнова

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось судебное заседание по кассационной жалобе на решение суда в отношении Мехмана Гусейнова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Али Сейфалиева кассационная жалоба частично была удовлетворена.

Решение Бакинского апелляционного суда было аннулировано, дело возвращено в тот же суд.

Напомним, что начальник Насиминского районного управления полиции (РУП) Муса Мусаев подал в суд на М. Гусейнова в порядке частного обвинения. Он потребовал привлечь к ответственности и наказать блогера по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса.

Решением Сураханского районного суда М. Гусейнов был приговорен к 2 годам лишения свободы. Он был арестован в зале суда. Недовольный решением суда М. Гусейнов подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу.