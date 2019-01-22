МВД: Вчера в ДТП погибли 4 и пострадали 9 человек

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 21 января на территории республики было зарегистрировано 111 преступлений, 21 из которых был раскрыт по "горячим следам".

Раскрыто 10 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. В целом, задержаны 15 находившихся в розыске человек, в том числе 6 разыскиваемых должников.

На дорогах республики произошло 5 ДТП, в которых погибли 4 и пострадали 9 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, были установлены 6 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 18 человек.