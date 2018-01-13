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    Вчера полиция задержала 26 разыскиваемых лиц

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Названо количестве преступлений, зарегистрированных в Азербайджане вчера.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, органами внутренних дел страны зарегистрировано 108 преступлений, 23 из которых были раскрыты по "горячим следам".

    Задержано 26 находящихся в розыске человек.

    На дорогах Азербайджана произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадало 8 человек.

    В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 10 фактов, связанных с наркотиками, и 1 факт незаконного хранения боеприпасов. Был задержан 31 человек, подозреваемый в совершении преступления.

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