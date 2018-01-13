Вчера полиция задержала 26 разыскиваемых лиц

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Названо количестве преступлений, зарегистрированных в Азербайджане вчера.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, органами внутренних дел страны зарегистрировано 108 преступлений, 23 из которых были раскрыты по "горячим следам".

Задержано 26 находящихся в розыске человек.

На дорогах Азербайджана произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадало 8 человек.

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 10 фактов, связанных с наркотиками, и 1 факт незаконного хранения боеприпасов. Был задержан 31 человек, подозреваемый в совершении преступления.